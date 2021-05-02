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14:11 02.05.2021

Правоохранители начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики одесситом

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Сотрудники Национальной полиции начали уголовное производство по факту использования жителем Одессы запрещенной законами Украины символики.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, мужчину остановили на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики.

"Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе вспоминают жертв трагедии 2 мая 2014 года. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Теги: #полиция #одесса
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