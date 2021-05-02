Правоохранители начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики одесситом

Сотрудники Национальной полиции начали уголовное производство по факту использования жителем Одессы запрещенной законами Украины символики.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, мужчину остановили на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики.

"Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе вспоминают жертв трагедии 2 мая 2014 года. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.