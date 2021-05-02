В Харьковской области в результате масштабного пожара на пилораме погиб человек

В ночь на воскресенье в селе Андреевка Балаклейского района Харьковской области произошел пожар в цехе частной пилорамы, в результате которого погиб 50-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило в 2:20.

"На место происшествия прибыло три отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и отделение местной пожарной команды пгт. Андреевка. Площадь пожара составляла около 400 кв.м. Во время пожара погиб мужчина 1971 года рождения", - говорится в сообщении.

В 4:09 пожарные локализовали пожар, а в 9:00 - полностью ликвидировали.

Огонь почти полностью уничтожил цех, а также деревянные изделия и отходы древесины.

Причина возникновения пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.