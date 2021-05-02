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12:47 02.05.2021

На Куликовом поле в Одессе работу правоохранителей координирует первый замглавы МВД Яловой

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На Куликовом поле в Одессе работу правоохранителей координирует первый замглавы МВД Яловой

В центре Одессы в воскресенье начались мероприятия, посвященные 7-ой годовщине трагедии, произошедшей в городе 2 мая 2014 года.

Как сообщает пресс-служба МВД, по состоянию на 11:30 грубых нарушений закона и карантинных мероприятий не зафиксировано.

"Работу подразделений МВД, которые сегодня обеспечивают правопорядок в Одессе, координирует ситуационный центр. Для согласования действий силовых структур в его состав входят представители всех служб министерства. Ситуационный центр мониторит обстановку в местах собрания людей, на въездах и выездах города, к нему стекается вся информация об оперативной ситуации в регионе в целом", - говорится в сообщении.

Непосредственно на Куликовом поле работу правоохранителей координирует первый заместитель главы МВД Сергей Яловой, руководитель полиции региона Олег Бех и руководители других силовых структур.

Отмечается, что основные силы и средства силовиков сосредоточены у Соборной площади, Куликова поля и в центральной части города.

Также наряды правоохранителей выставлены у культовых сооружений, где проходят праздничные богослужения. Они проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований.

Как сообщалось, партия "Национальный корпус" анонсировала проведение в Одессе Марша защитников города. Марш начался в полдень.

2 мая 2014 года в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали

Теги: #яловой #мвд #одесса
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