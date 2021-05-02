За сутки в ВСУ выявили 7 новых случаев заболевания COVID-19

В течение прошедших суток , 1 мая, в рядах Вооруженных сил Украины зафиксировали 7 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализирован 1 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в воскресенье.

"По состоянию на 10.00 2 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 1 352 человека. Всего за время пандемии выздоровели 23 327 человек, летальных случаев 81. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 252 человека, - говорится в сообщении.

При этом, за последние сутки 434 украинских военнослужащих были вакцинированы от коронавируса.

За все время прививочной кампании в Вооруженных силах Украины 47 095 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3178 военные медики.