Кратковременные дожди пройдут в понедельник в восточной и юго-восточной части Украины

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять влажная и теплая, на западе страны более холодная, воздушная масса, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь, днем в восточной и юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме южных и восточных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, в западной части 4-9° тепла; днем в западных, северных и Винницкой областях 11-16°, на остальной территории 19-24°.

В Киеве в ночь на понедельник небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 8-10°, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 мая самая высокая температура днем была +30,2 в 2018г., самая низкая ночью -1,2 в 1885г.

Во вторник в Украине без существенных осадков, лишь днём 5 мая в западных областях кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в северных, местами центральных, 4 мая и в западных, 5 мая также и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, на юге страны 5-10° тепла; днём 4 мая 10-15° тепла, в южных и восточных областях 13-18°, 5 мая в Украине 15-20°.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°