Правоохранители усиленно охраняют Куликово поле и Соборную площадь в связи с годовщиной "Одесской трагедии"

В Одессе взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе, взрывотехники проверили территорию на наличие опасных предметов.

В воскресенье в Одессе почтут память погибших 2 мая 2014 года.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской облмасти, в настоящее время Куликово поле и Соборная площадь открыты для граждан.

Вход на Куликово поле и выход из него осуществляются через "фильтрационные" пункты, где посетителей проверяют на наличие опасных и запрещенных предметов.

Правоохранители также напомнили о необходимости соблюдения карантинных ограничений, а также о запрете использования символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и георгиевских (гвардейских) лент.

7 лет назад, 2 мая 2014 года в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.