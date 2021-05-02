Спасатели эвакуировали 5 взрослых и 9 детей во время ликвидации пожара в жилом доме на Прикарпатье

В г.Городенка (Ивано-Франковская обл.) в субботу вечером, 1 мая, во время тушения пожара в жилом доме спасатели эвакуировали 5 взрослых и 9 детей, сообщили в ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба на сайте ведомства в воскресенье утром, накануне 1 мая в 21:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в г.Городенка на ул.С.Бандери. К месту происшествия сразу были направлены пожарные подразделения ГСЧС.

Пожар домашней утвари в подвальном помещении двухэтажного жилого дома охватил площадь около 30 м кв.

"Из квартир на втором этаже спасателями были эвакуированы 5 взрослых и 9 детей. Пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Пожар в 21:11 был локализован, а в 21:20 ликвидирован.