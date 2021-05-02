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09:27 02.05.2021

В рамках вакцинации населения от COVID-19 в США введено более 243 млн доз вакцины

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В рамках вакцинации населения от COVID-19 в США введено более 243 млн доз вакцины

По состоянию на минувшую субботу в США в процессе кампании иммунизации населения введена 243 млн 463 тыс. 471 доза вакцины от COVID-19, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

При этом полностью вакцинированы 103 млн 422 тыс. 555 человек, как минимум одна из положенных двух доз введена 146 млн 239 тыс. 208 жителям.

При подсчете CDC учитывали использование двух доз вакцин Moderna и Pfizer, а также одноразового препарата Johnson & Johnson.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США по состоянию на субботу выявлен 32 млн 389 тыс. 441 случай заражения коронавирусом, зафиксировано 576 тыс. 718 смертельных случаев от связанных с ним заболеваний.

Теги: #сша #вакцинация #коронавирус
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