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08:21 02.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 5 784 человека

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В Украине за сутки зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 5 784 человека

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 5 094 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 5 784 человека, умерло 160 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 мая 2021 года. В частности, заболели 219 детей и 81 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 199 человек; летальных случаев – 160; выздоровело – 5 784 человека", – написал Степанов на своей странице в Facebook в воскресенье утром.

Днем ранее, 1 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированых коронавирусом, 30 апреля зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования COVID-19, 29 апреля было зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 апреля сообщалось о 9 590 новых больных коронавирусной болезнью, 27 апреля зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 апреля было 5 062 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 2 083 180 человек, 44 596 пациентов скончались, 1 676 265 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

За сутки 1 мая 2021 года в Украине привито 2 661 человек, 754 926 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

 

Теги: #статистика #коронавирус
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