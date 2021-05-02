С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

С начала суток воскресенья, 2 мая, российские наемники на Донбассе режим тишины не нарушали. За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 2 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

За минувшие сутки российские наемники 12 раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получил украинский военнослужащий. Противник использовал минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Кроме того, вблизи Майорска был замечен вражеский БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.

В штабе отметили, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.