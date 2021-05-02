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07:36 02.05.2021

Кличко поздравил киевлян и украинцев с Пасхой

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Кличко поздравил киевлян и украинцев с Пасхой

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян и украинцев с праздником Воскресения Христова.

Поздравление мэр столицы разместил на своем сайте.

В видео мэр Киева прогуливается по парку "Владимирская горка" - от памятника Архистратигу Михаилу до пешеходно-велосипедного моста - и дорогой приветствует и христосуется с киевлянами и гостями города.

"В день Воскресения Господня мир радуется победе добра над злом, жизни над смертью. В этот день приходит настоящая весна. И утверждается наша вера. Вера в то, что тяжелые времена все равно пройдут. И так будет. Нужно помогать людям. Быть справедливым. И с оптимизмом смотреть в завтрашний день! Мы все преодолеем, если будем осторожными и сознательными, если будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Я желаю вам мира и душевного покоя! Христос Воскрес! Добро всегда побеждает! Светлых и безопасных вам праздников", - сказал Кличко в поздравлении.

 

Теги: #кличко #поздравление #пасха
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