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06:50 02.05.2021

Украинские саперы за неделю обезвредили почти 300 снарядов и мин в зоне ООС

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Украинские саперы за неделю обезвредили почти 300 снарядов и мин в зоне ООС

Пиротехнические расчеты ГСЧС в районе ООС обследовали почти 65 га территории в Донецкой и Луганской областях, обезврежено 289 взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В течение недели пиротехнические расчеты ГСЧС 83 раза привлекались к очистке местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры от взрывоопасных предметов… обследовано 64,46 га территории, изъято и уничтожено 289 взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

Также отмечается, что спасатели сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

Кроме того, в пунктах оказания помощи местному населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда, спасателями оказана помощь 181 лицу, в том числе первая медицинская и психологическая.

Вместе с тем, силами ГСЧС продолжаются восстановительные работы жилых домов. За текущую неделю завершены работы по 53 адресам.

Теги: #статистика #оос #пиротехники
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