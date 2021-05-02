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05:50 02.05.2021

Корабль Crew Dragon-1 отстыковался от МКС, через 6,5 часов приводнится вблизи Флориды

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Корабль Crew Dragon-1 отстыковался от МКС, через 6,5 часов приводнится вблизи Флориды

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами на борту успешно расстыковался с Международной космической станцией (МКС) и готовится к возвращению на Землю, сообщило NASA.

Расстыковка была осуществлена в субботу в 20:35 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 03:35 по Киеву).

После шестимесячного пребывания на борту МКС на Землю возвращаются астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи.

Через примерно шесть с половиной часов спускаемый аппарат с астронавтами должен будет совершить приводнение в Мексиканском заливе около берегов штата Флорида.

На борту МКС продолжают работу космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марка Ванде Хай, прибывшие на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывшие на станцию на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.

Теги: #мкс #сша #корабль
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