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00:48 02.05.2021

В Брюсселе полиция применила водометы против митингующих за отмену антикоронавирусных ограничений

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В Брюсселе полиция применила водометы против митингующих за отмену антикоронавирусных ограничений

Бельгийская полиция применила водометы в парке Камбрский лес в Брюсселе, где выступающие против антикоронавирусных ограничений, устроили несанкционированную акцию.

Аналогичная акция протеста прошла в этом же парке 1 апреля и сопровождалась стычками с полицией, передает корреспондент "Интерфакса".

Бельгийские власти обратились к гражданам, чтобы те не приходили в парк. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо призвал жителей Брюсселя "не попадаться в ловушку" организаторов при действующих антикоронавирусных запретах. Организаторы, в свою очередь, заявляли, что акция носит мирный характер и связана с праздником весны.

В итоге на акцию пришли несколько тысяч человек, которые демонстративно не надевали обязательные в Брюсселе маски, не соблюдали социальную дистанцию. Около сотни человек заблокировали авеню Франклина Рузвельта и вступили в прямую схватку с полицией.

Силы правопорядка приступили к разгону участников акции, были применены водометы.

По данным газеты "Либр Бельжик", один из водометов наехал на человека, пострадавшему принялись оказывать помощь спасатели.

Теги: #брюссель #бельгия #полиция #протесты
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