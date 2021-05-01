Пентагон планирует в начале мая провести очередной испытательный пуск МБР Minuteman III

США планируют в начале мая провести очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, следует из международного извещения о закрытии района для полетов гражданской авиации над Тихим океаном (NOTAM).

Согласно извещению, пуск МБР Minuteman III планируется осуществить в период с 5 по 6 мая с авиабазы Ванденберг в Калифорнии по полигону на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова, центральная часть Тихого океана). Дальность полета ракеты составит 7,77 тыс. км.

Последний пуск МБР Minuteman III с невооруженной головной частью был осуществлен 23 февраля текущего года.

Ракета, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на полигоне в районе атолла Кваджалейн.

В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска американских МБР.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабаз Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла 20-й воздушной армии.