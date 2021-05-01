Один человек погиб, один госпитализирован в результате ДТП в Днепре

В результате ДТП с участием эвакуатора и микроавтобуса на выезде из Днепра в субботу вечером один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщило местное издание "Информатор".

"В субботу, 1 мая, на Кайдакском мосту маршрутка "Днепр-Харьков" врезалась в эвакуатор, который грузил автомобиль. Водитель микроавтобуса погиб. Скорая увезла водителя эвакуатора: у него многочисленные ушибы", – сказано в сообщении на сайте издания в субботу вечером.

Как отмечается, авария произошла около 20:25. В эвакуатор, с погруженным на него авто, въехал микроавтобус. От удара эвакуатор частично выбросило на трамвайные пути. Водитель получил многочисленные ушибы. Скорая увезла его в больницу №16.

"Водителя зажало в микроавтобусе. Для того чтобы его вытащить на место прибыли спасатели. Когда его достали, мужчина был мертв. Известно, что он 1970 года рождения. Предварительно, ехал без пассажиров", – говорится в сообщении.