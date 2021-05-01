В Украину прибыл благодатный огонь из Иерусалима

В Украину из Иерусалима делегация Украинской Православной Церкви доставила благодатный огонь для верующих, сообщает Центр информации УПЦ.

Несколькими часами ранее, в 13:55 по киевскому времени, огонь зажегся в алтаре храма Гроба Господня, откуда Иерусалимский патриарх Феофил вынес его паломникам, и они зажгли от священного пламени свои свечи и лампады.

Самолет с Благодатным огнем прибыл из аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле в Международный аэропорт "Киев" в 18.40.

Официальную делегацию УПЦ возглавил управляющий делами церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Прямо в аэропорту члены делегации поделились благодатным огнем с журналистами, верующими и духовенством.

Отмечается, что встреча благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23.00.