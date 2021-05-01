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20:09 01.05.2021

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с пасхальными праздниками, сообщается на сайте телеканала "ТСН".

"Праздник Пасхи символизирует победу жизни над смертью, а мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Но в этом для нас нет ничего страшного, скучного и тем более греховного, потому что это и есть исполнение христианского обязательства, а именно заботы и любви к своему ближнему", - сообщает Зеленский в видеоролике, размещенном на сайте телеканала "ТСН" в субботу, 1 мая.

Он также отметил, что "среди украинцев много среди тех, кто сейчас отмечает Пасху на фронте и на передовой - в борьбе за мир или на медицинском дежурстве возле коек с заболевшими как в борьбе за здоровье, так и в борьбе за жизнь".

"От всей души я желаю вам, чтобы все ваши родные, близкие и любимые были здоровы, были счастливыми. От всего сердца я приветствую вас с праздником. Я желаю всем приятного отдыха, солнечной погоды и вкусной паски. Пусть Пасха наполнит наши сердца большой силой и добром для великих дел. Пусть Пасха принесет вам большую радость, надежду, любовь, согласие и достаток. А нашей Украине большой мир", - добавил президент.

 

Теги: #зеленский #поздравление #пасха
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