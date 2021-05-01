События

19:54 01.05.2021

Украинские военные провели оперативно-профилактическую проверку 20 населенных пунктов на Донбассе

1 мин читать
Украинские военные провели оперативно-профилактическую проверку 20 населенных пунктов на Донбассе

Подразделения операции Объединенных сил провели оперативно-профилактическую проверку 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, выявлены схроны боеприпасов, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В прифронтовых городах Донецкой и Луганской, подразделения Объединенных сил принимают все возможные меры по профилактике и недопущению противоправных действий, представляющих опасность для мирного населения и интересов государства… Проверено более 20 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. В ходе проверок также были найдены схроны боеприпасов, которые представляли опасность для гражданского населения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

Одним из таких пунктов был г.Торецк, в котором профилактику нарушений провели подразделения Национальной гвардии из состава ООС.

Во время профилактических мероприятий, поисковые группы выявляли и проверяли подозрительных лиц. Также, были проведены профилактические беседы с местным населением и проверены транспортные средства на наличие опасных предметов и запрещенных веществ.

В штабе подчеркнули, что за последние три месяца подразделения Нацгвардии Украины, участвующие в ООС, осуществили более 360 мероприятий оперативно-профилактического направления, в которых было задействовано более 5 тыс. личного состава.

Теги: #военные #оос #донбасс #проверка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:55 01.05.2021
Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

15:36 01.05.2021
Мягкая реакция партнеров Украины на российскую "паспортизацию" Донбасса была ошибкой - Кулеба

Мягкая реакция партнеров Украины на российскую "паспортизацию" Донбасса была ошибкой - Кулеба

07:44 01.05.2021
Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения

Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения

18:49 30.04.2021
Российские наемники на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

18:44 30.04.2021
В районе проведения ООС на Донбассе открыли консульства Литвы и Латвии

В районе проведения ООС на Донбассе открыли консульства Литвы и Латвии

11:13 30.04.2021
Таран в годовщину начала ООС: каким бы ни было название, речь идет о российско-украинской войне

Таран в годовщину начала ООС: каким бы ни было название, речь идет о российско-украинской войне

07:54 30.04.2021
Российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

19:03 29.04.2021
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины

10:49 29.04.2021
В ОБСЕ призывают к активизации разминирования в зоне конфликта на Донбассе в преддверии Пасхи

В ОБСЕ призывают к активизации разминирования в зоне конфликта на Донбассе в преддверии Пасхи

10:43 29.04.2021
"Укрзализниця" проведет проверку закупочной вертикали компании

"Укрзализниця" проведет проверку закупочной вертикали компании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба: у России есть военная группировка, готовая достаточно быстро развернуться вдоль границы Украины

Украина получит дополнительные 10 млн доз вакцины Pfizer от COVID-19 – Степанов

У столичной власти нет полномочий запретить проведение мирных акций и собраний - КГГА

Около миллиона верующих придут на пасхальные богослужения в Украине, полиция готова обеспечить безопасность

В Украине за сутки зафиксировано 8549 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 14 956 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

В Швеции выразили послу РФ протест в связи с санкциями против ЕС

Кулеба: у России есть военная группировка, готовая достаточно быстро развернуться вдоль границы Украины

Кандидат на пост главы миссии Украины при НАТО утвержден - глава МИД

Виновник смертельной ДТП в Киеве на Печерске арестован без возможности внесения залога

Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Украина получит дополнительные 10 млн доз вакцины Pfizer от COVID-19 – Степанов

Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместных патрулей МВД на границе

Киргизия и Таджикистан обсуждают урегулирование конфликта, вопрос о делимитации границы

В Индии впервые выявили более 400 тыс. случаев заболевания COVID-19 за сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА