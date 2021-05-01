Украинские военные провели оперативно-профилактическую проверку 20 населенных пунктов на Донбассе

Подразделения операции Объединенных сил провели оперативно-профилактическую проверку 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, выявлены схроны боеприпасов, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В прифронтовых городах Донецкой и Луганской, подразделения Объединенных сил принимают все возможные меры по профилактике и недопущению противоправных действий, представляющих опасность для мирного населения и интересов государства… Проверено более 20 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. В ходе проверок также были найдены схроны боеприпасов, которые представляли опасность для гражданского населения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

Одним из таких пунктов был г.Торецк, в котором профилактику нарушений провели подразделения Национальной гвардии из состава ООС.

Во время профилактических мероприятий, поисковые группы выявляли и проверяли подозрительных лиц. Также, были проведены профилактические беседы с местным населением и проверены транспортные средства на наличие опасных предметов и запрещенных веществ.

В штабе подчеркнули, что за последние три месяца подразделения Нацгвардии Украины, участвующие в ООС, осуществили более 360 мероприятий оперативно-профилактического направления, в которых было задействовано более 5 тыс. личного состава.