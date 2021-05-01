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18:40 01.05.2021

В Швеции выразили послу РФ протест в связи с санкциями против ЕС

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В Швеции выразили послу РФ протест в связи с санкциями против ЕС

В МИД Швеции вызвали в субботу посла РФ, чтобы выразить протест против введения санкций против шведского подданного, передают европейские СМИ.

"В отличие от введённых ЕС санкций против России, меры, принятые РФ, - произвольные, их юридические основания - сомнительные. Кроме того, они - политически мотивированные", - заявили в МИД Швеции.

В пятницу МИД РФ объявил, что запрет на въезд на российскую территорию вводится в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Ограничения установлены в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.

Теги: #швеция #протест #россия
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