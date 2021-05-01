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17:55 01.05.2021

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе населенных пунктов Пески и Шумы противник открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а возле поселка Пивденне – еще и из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под населенным пунктов Новгородское боевики открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Под населенным пунктом Водяное российские наемники, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили осколковые гранаты ВОГ-17 на позиции подразделений ОС.

В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Он был доставлен в медицинское учреждения и получил необходимую помощь, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

 

Теги: #оос #ситуация
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