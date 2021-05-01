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17:35 01.05.2021

Кулеба: у России есть военная группировка, готовая достаточно быстро развернуться вдоль границы Украины

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Кулеба: у России есть военная группировка, готовая достаточно быстро развернуться вдоль границы Украины

Россия имеет военную группировку, которая готова достаточно быстро развернуться вдоль границы Украины в случае необходимости, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Даже если они теоретически все отведут, мы должны всегда помнить, что они с такой же скоростью, всего только за несколько недель могут развернуть эту массу, эту армаду снова вдоль нашей границы и создать эту угрозу. Мы следили и за динамикой этого процесса, как оно происходит, за какое время, и мы увидели достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что Россия имеет военную группировку, которая готова достаточно быстро развернуться вдоль украинской границы в случае необходимости. И теперь наша общая задача с нашими партнерами - сделать все для того, чтобы России больше никогда такая мысль в голову не пришла", - сказал Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о прекращении так называемых учений - "это хорошо, это позитивный сигнал", но это не означает ни полной деэскалации конфликта, ни прекращения войны.

"И мы должны всегда об этом помнить. Поэтому будем верить и надеяться, что Россия все таки не только формально подчеркивает свою преданность православной традиции, но действительно с уважением отнесется к этому празднику и прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять. Это было бы лучшим подарком", - добавил глава МИД Украины.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что сейчас существует большая угроза в Азовском море.

"Она является беспрецедентно большой, перекидывание кораблей с Каспийского моря в Азов - это и существенная угроза безопасности, и шаг к взятию морского пространства под контроль. Потому все инструменты, которые у нас есть - и двусторонние, и на международных площадках - задействованы, но, снова-таки, это политические и юридические инструменты. Но, к сожалению, жизнь показывает, что иногда силу можно остановить только силой, потому мы также помогаем Министерству обороны в укреплении Военно-морских сил Украины", - отметил министр.

Теги: #рф #кулеба #граница #угроза
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