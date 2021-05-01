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17:11 01.05.2021

Кандидат на пост главы миссии Украины при НАТО утвержден - глава МИД

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Кандидат на пост главы миссии Украины при НАТО утвержден - глава МИД

Кандидат на должность главы миссии Украины при НАТО утвержден, Министерство иностранных дел Украины работает над его отправкой в Брюссель, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Кандидат есть, он утвержден, и мы работаем над отправкой посла", - сказал Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что Офис президента Украины "не тормозил этот вопрос".

"Долго эта история длилась, потому что был личный определенный человеческий фактор. Были разные кандидаты, которые пытались эту позицию занять, но, по мнению моему и по мнению президента, не отвечали они этим требованиям, поэтому их тоже надо было "отодвинуть" от этой перспективы. Но я абсолютно могу заверить, что ни МИД, ни президент Украины никоим образом не тормозили этот процесс. Нам необходим посол при НАТО, я очень недоволен тем, что это заняло столько времени, но сейчас мы двигаемся максимально быстро вперед к назначению", - добавил Кулеба.

 

Теги: #миссия #нато
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