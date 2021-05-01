Мягкая реакция партнеров Украины на российскую "паспортизацию" Донбасса была ошибкой - Кулеба

Недостаточно жесткая реакция на паспортизацию Россией жителей оккупированных районов Донбасса является ошибкой партнеров Украины, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации"... Я никого не обвиняю. Такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Как вы понимаете, у нас физически возможностей влиять на раздачу паспортов на оккупированных территориях Донбасса очень мало, но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозило бы. Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия поставила там конвейер по раздаче паспортов", - сказал Кулеба в интервью "Радио Свобода".

В результате этого, подчеркнул министр, Россия получила возможность заявлять о своем праве "защищать" Донбасс, поскольку там проживают граждане РФ.

"А теперь мы слышим заявления Козака (представитель России в группе советников лидеров стран "нормандского формата" Дмитрий Козак - ИФ), как во время последнего обострения, что мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретный результат этой "паспортизации", - заявил Кулеба.

Как сообщалось, минимум 400 тыс. жителей временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта.