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14:29 01.05.2021

Украина получит дополнительные 10 млн доз вакцины Pfizer от COVID-19 – Степанов

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Украина получит дополнительные 10 млн доз вакцины Pfizer от COVID-19 – Степанов

Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer о поставке дополнительных 10 млн доз против коронавирусной болезни, сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому министр здравоохранения Максим Степанов.

"После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", - доложил Степанов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту - 500 тыс. доз - Украина получит в мае-июне 2021 года, 4,5 млн доз - в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 млн доз - в четвертом квартале этого года.

Отмечается, что заключение соглашения стало возможным благодаря прямому общению Зеленского с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой. Президент лично координировал процесс переговоров по поставкам препарата в Украину, ведь сегодня в мире спрос на вакцины значительно превышает производство. Поэтому украинская власть использовала различные инструменты для того, чтобы обеспечить страну качественной вакциной. В частности стратегические коммуникации президента и постоянные операционные коммуникации Министерства здравоохранения сделали возможным подписание контракта и получения Украиной качественной вакцины в значительных объемах.

Зеленский поблагодарил гендиректора Pfizer за помощь Украине в сложные времена пандемии и отметил усилия представителей Украины, которые сопровождали процесс подписания контракта.

"Это действительно замечательный результат. Теперь задача государства - обеспечить вакцинацию максимального количества граждан. Также нужно активнее объяснять людям важность прививки против COVID-19, ведь это единственная возможность преодолеть пандемию, вернуться к нормальной жизни и навсегда забыть о карантинах", - отметил президент.

Теги: #степанов #вакцина #pfizer
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