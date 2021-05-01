События

13:39 01.05.2021

В Индии впервые выявили более 400 тыс. случаев заболевания COVID-19 за сутки

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В Индии впервые выявили более 400 тыс. случаев заболевания COVID-19 за сутки

Медики в Индии за последние сутки выявили более 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в субботу Hindustan Times.

Согласно данным властей, за 24 часа в стране обнаружили еще 401993 случая заболевания. За все время пандемии это первый день, когда в Индии число заразившихся COVID-19 людей превышает отметку в 400 тыс.

До этого в течение 10 дней подряд в Индии ежедневно фиксировали более 300 тыс. случаев заражения.

В общей сложности, более 19 млн человек заразились COVID-19 в Индии за время пандемии. Больше случаев было выявлено только в США.

Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов коронавирусной инфекции.

Теги: #covid_19 #индия
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