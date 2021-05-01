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12:51 01.05.2021

"Нафтогаз" вместе с СБУ разоблачили схему хищения сжиженного газа в Полтавской области

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"Нафтогаз" вместе с СБУ разоблачили схему хищения сжиженного газа в Полтавской области

Служба безопасности Украины совместно со службой безопасности НАК "Нафтогаз Украины" разоблачили схему хищения сотрудниками Управления по переработке газа и газового конденсата (УПГГК, филиал АО "Укргаздобыча") сжиженного газа.

"В прошлом году сотрудники службы безопасности "Нафтогаза" обнаружили факты неоднократных краж нефтепродуктов при их отгрузке покупателям. В течение нескольких месяцев происходил сбор доказательной базы и определение круга причастных к преступлению лиц. Все собранные материалы были переданы в правоохранительные органы. Досудебное расследование подтвердило причастность к преступлению группы должностных лиц УПГГК", - сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Было установлено, что должностные лица отгружали в емкости покупателей на 4-6 тонн больше, чем было приобретено, а также подделывали официальную документацию.

"Мы продолжаем внедрять новые комплексы безопасности, которые позволят нам полностью контролировать ситуацию на объектах НАК "Нафтогаз Украины", уменьшить человеческий фактор, спрогнозировать возможные риски и действовать на опережение, чтобы предотвратить повторение подобных злоупотреблений в будущем", — отметили в службе безопасности "Нафтогаза".

Досудебное расследование продолжается. По его итогам причастным лицам планируют предъявить подозрение по ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #газ #сбу #нафтогаз_украины #хищение
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