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12:07 01.05.2021

В Украине на Пасху будет тепло и местами дождливо

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В Украине на Пасху будет тепло и местами дождливо

В ближайшие сутки в Украине ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы, а на западе страны погода будет более дождливой, сообщает Укргидрометцентр.

Днем в западных областях умеренные, местами значительные дожди, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Лишь в юго-восточной части страны ночью без осадков. В западных и южных областях ночью, утром местами туман.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, днем на западе местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 19-24°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

В Киеве небольшие кратковременные дожди, днем местами гроза. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 мая самая высокая температура днем была 30,0° в 1934, 2018г., самая низкая ночью -0,6° в 1962г.

В понедельник, 3 мая, ночью в Украине, кроме запада, днем в восточных областях небольшой кратковременный дождь, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, на западе 5-10° тепла; днем 14-19°, на востоке и юго-востоке 20-25°, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 11-16°.

В Киеве 3 мая ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 14-16°.

Теги: #погода #пасха #прогноз
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