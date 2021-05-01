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12:03 01.05.2021

Чешские боеприпасы к украинской "Рапире" испытывают в Ровенской области

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Чешские боеприпасы к украинской "Рапире" испытывают в Ровенской области

На Ровенском военном полигоне артиллерийское подразделение одной из механизированных бригад Сухопутных войск проводит испытания 100-мм выстрелов УОФ12 чешского производства к пушке МТ-12 "Рапира", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины в выстрелах УОФ12, значительный дефицит которых возник из-за пожаров на арсеналах вооружения, Министерство обороны Украины заключило соответствующий государственный контракт на закупку этого типа боеприпасов в Чехии", - отмечается в сообщении.

Выстрелы были закуплены по самой низкой цене и как фактически новые. Ресурс хранения составляет не менее 10 лет. В 2020 году боеприпасы прошли ремонт с разбором всех элементов, заменой пороха, порохосодержащих составляющих и укомплектованы взрывателями 2019-2020 годов изготовления.

"Поставщиком подтверждены определенные гарантийные сроки службы, хранения и технические характеристики, соответствующие новой продукции и категории. Боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной для использования в районах выполнения определенных задач", - подчеркнули в Минобороны.

Как сообщили в группе Центра контроля качества боеприпасов командования Сил логистики Вооруженных сил Украины, проведен визуальный осмотр боеприпасов. Замеряли начальную, минимальную, среднюю и максимальную скорость. В рамках проверки осуществлены 16 выстрелов в различных режимах работы взрывателя на замедление и фугасное действие - каждый из выстрелов сработал штатно. Все эти показатели свидетельствуют о том, что боеприпасы УОФ12 соответствуют заявленным техническим характеристикам.

Такими боеприпасами военнослужащие Вооруженных сил Украины сегодня стреляли впервые, результат - каждый выстрел в цель.

Теги: #рапира #боеприпасы #испытания
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