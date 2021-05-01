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11:29 01.05.2021

У столичной власти нет полномочий запретить проведение мирных акций и собраний - КГГА

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У столичной власти нет полномочий запретить проведение мирных акций и собраний - КГГА

Городские власти не дают разрешения, не согласовывают и не могут запретить проведение мирных акций и собраний, гарантированное гражданам Конституцией Украины, указывается в заявлении Киевской городской государственной администрации в связи с проведением в столице марша в честь годовщины создания дивизии Ваффен СС "Галичина".

Отмечается, что в соответствии с процедурой организаторы акции уведомляют городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции. В частности, состоявшийся 28 апреля марш был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок.

"А те, кто заявляет о том, что город якобы должен был запретить марш, - или не компетентны и не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов", - подчеркнули в КГГА.

Уточняется, что общественный порядок во время массовых акций обеспечивают правоохранители. Также правоохранительные органы расследуют и могут привлечь к ответственности граждан, нарушающих закон.

"Пропаганде тоталитарных режимов не может быть никакого оправдания, даже если кто-то пытается прикрыться вышиванками", - добавили в КГГА.

Как сообщалось, вечером в среду, 28 апреля, несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение указанного марша в Киеве. Об осуждении шествий, популяризирующих войска СС, заявили также Верховная Рада и Офис президента Украины.

"Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности", - подчеркнули в Офисе президента.

Кроме того, от главы Киевской городской государственной администрации в ОП ожидают "проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша".

Теги: #реакция #кгга #марш #сс_галичина
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