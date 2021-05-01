В Киеве 671 новый заболевший COVID-19 за сутки

В Киеве за минувшие сутки подтвержден 671 новый случай заболевания коронавирусом, 35 пациентов скончались, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в субботу.

Заболели 375 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 279 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 6 девочек от 4 до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 14 лет.

Госпитализированы 69 больных коронавирусом, кроме того, 210 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За сутки 457 граждан преодолели коронавирус.

Всего с начала пандемии в столице заболели 196169 человек, скончались 4626 граждан, вылечились 124434 человека.