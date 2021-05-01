Киргизские пограничники сообщают об обстреле с таджикской стороны, заняли оборонительные позиции

Таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии, сообщает пресс-служба киргизская пограничная служба Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) в субботу.

"По состоянию на 12:45 1 мая обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы напряженная. В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы", - говорится в сообщении.

Пограничные подразделения ГКНБ Киргизии заняли оборонительные позиции, заявили в ведомстве.

Ранее в субботу пресс-служба киргизской погранслужбы сообщила, что таджикская сторона перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии, на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники.

Комментариев таджикской стороны пока не поступало.

Количество погибших в результате вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе достигло 33 человек, сообщил в субботу "Интерфаксу" заместитель министра здравоохранения страны Жалалидин Рахматуллаев.

"В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе погибли 33 гражданина Киргизии", - сказал Рахматуллаев.

Ранее сообщалось о 31 погибшем.

По словам Рахматуллаева, двое граждан Киргизии погибли от огнестрельных ранений. Их тела обнаружены в Лейлекском районе Баткенской области.

"Количество пострадавших остается прежним - 154 человека получили ранения различной степени тяжести", - добавил Рахматуллаев.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.