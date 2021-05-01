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09:28 01.05.2021

Президент Киргизии объявил в стране национальный траур 1-2 мая

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Президент Киргизии объявил в стране национальный траур 1-2 мая

1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура по погибшим во время перестрелки на киргизско-таджикской границе. Соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 1-2 мая объявлены днями национального траура", - сообщила в субботу пресс-служба президента.

"В результате вооруженного конфликта 29-30 апреля на киргизско-таджикской границе в Баткенской области имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих. Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц", - говорится в указе президента.

В дни национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи. Правительству Киргизии совместно с органами местного самоуправления - принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 154 человека, 31 погиб.

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов поручил обеспечить бесперебойную поставку продуктов первой необходимости жителям Баткенской области. В рамках работы созданного правительством Киргизии штаба "Помощь Баткену" в ближайшее время в Баткенскую область будет направлена партия гуманитарного груза.

По данным МВД Киргизии, на 1 мая ситуация в Баткенской области на киргизко-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная, ситуация под полным контролем. Личным составом областного управления внутренних дел, внутренними войсками и другими силовыми структурами в усиленном порядке обеспечивается общественный порядок.

Теги: #траур #киргизия
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