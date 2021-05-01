Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения

Российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 1 мая, зафиксировано 2 нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Вследствие вражеского огня 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь в удовлетворительном состоянии.

В частности, недалеко от населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, наемники сбросили ВОГ-17 на позиции украинских военных.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 30 апреля, российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции ОС.

"Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ" , - подчеркнули в штабе.