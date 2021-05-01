События

06:04 01.05.2021

Блинкен в Украине затронет тему поставок вооружения, уверены в Госдепе

2 мин читать
Блинкен в Украине затронет тему поставок вооружения, уверены в Госдепе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Украину на следующей неделе, как ожидается, коснётся темы поставок Киеву американского вооружения, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"В том, что касается нашей помощи в сфере безопасности, то, как вы знаете, мы уже поставляли Украине как летальное, так и нелетальное оружие. И, насколько я знаю, Конгресс выделил $408 млн на 2021 финансовый год для оказания помощи Украине в сфере безопасности", - сказал он на брифинге.

"Я уверен, что эта тема будет затронута (во время визита - ИФ)", - добавил Рикер, говоря о поставках вооружения.

Он подчеркнул, что эта тема часто поднимается Киевом "с теми из нас, кто регулярно контактирует с украинскими официальными лицами".

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов в будущем поставлять некоторые виды вооружений Украине в рамках уже существующих договоренностей,

"Мы готовы действовать в уже существующих рамках. В прошлом мы уже организовывали поставки в Украину... И мы будем готовы в будущем рассматривать ее запросы и поставлять некоторые виды продукции военного назначения", - сказал он, выступая на онлайн форуме института Аспена.

При этом Салливан предупредил, что речь не идет о поставках, которые бы не укладывались в уже существующий формат сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

Теги: #сша #вооружение #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:03 01.05.2021
Госсекретарь США вновь призовет МИД Германии отказаться от строительства "Северного потока 2"

Госсекретарь США вновь призовет МИД Германии отказаться от строительства "Северного потока 2"

06:01 01.05.2021
СБУ разоблачила масштабный конвертцентр в Одессе

СБУ разоблачила масштабный конвертцентр в Одессе

04:09 01.05.2021
США будут помогать Украине соответствовать стандартам, предъявляемым желающим вступить в НАТО

США будут помогать Украине соответствовать стандартам, предъявляемым желающим вступить в НАТО

04:08 01.05.2021
В Киеве мошенники продавали за $220 тысяч должность начальника Нацполиции

В Киеве мошенники продавали за $220 тысяч должность начальника Нацполиции

02:43 01.05.2021
В Николаевской области полицейскую разоблачили на взятке и задержали

В Николаевской области полицейскую разоблачили на взятке и задержали

01:34 01.05.2021
США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за коронавируса

США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за коронавируса

00:02 01.05.2021
В Киеве после локдауна сохраняются ограничения "оранжевого" уровня эпидопасности

В Киеве после локдауна сохраняются ограничения "оранжевого" уровня эпидопасности

22:27 30.04.2021
Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая

Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая

22:18 30.04.2021
Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

Степанов утвердил набсовет ГП "Медзакупки Украины"

21:38 30.04.2021
В Украину прибыли полмиллиона доз вакцин CoronaVac

В Украину прибыли полмиллиона доз вакцин CoronaVac

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве после локдауна сохраняются ограничения "оранжевого" уровня эпидопасности

В Офисе президента осудили марш по случаю создания дивизии СС "Галичина" в Киеве

Антоненко (Riffmaster) освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест – суд

Легковушка и рейсовый автобус столкнулись под Коломыей: погибли два человека, шестеро травмированы

В Киеве в ближайшие часы ожидается гроза и град

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД ФРГ назвал санкции, введенные Россией против чиновников ЕС, необоснованными

В Офисе президента осудили марш по случаю создания дивизии СС "Галичина" в Киеве

"Европейский страховой альянс" застраховала автотранспорт ГУ Нацполиции в Кировоградской по ОСАГО

На Пасху в Харькове продлят работу общественного транспорта

StarLightMedia отзывает права на ретрансляцию телеканалов группы у Ланета – заявление

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев 5-6 мая – Госдеп

Жена похищенного в Молдове экс-судьи Чауса обратилась к Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски её мужа - Нromadske

Правоохранители готовы к обеспечению безопасности 2 мая в Одессе – первый замглавы МВД Яровой

США будут готовы поставлять Украине вооружение в рамках уже существующих договоренностей - советник Байдена

Народный депутат Дунда обвинил МИД в оправдании законности дислокации Черноморского флота РФ на территории Крыма. МИД считает, что соглашение фиксирует нарушение Москвой своих обязательств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА