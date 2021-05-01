СБУ разоблачила масштабный конвертцентр в Одессе

Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который предоставлял "услуги" по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривень, сообщил пресс-центр СБУ.

"В рамках досудебного расследования сотрудники СБ Украины установили, что организаторы конвертационного центра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по заказу "клиентов" дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и вывод средств в теневой оборот.

По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертационного течение 2020-2021 лет потеря государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.

Также сообщается, что правоохранители провели 11 одновременных обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области. Изъяли оргтехнику со сложившимися документами. печати подконтрольных предприятий, первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи дельцов.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется объявления о подозрении организаторам противоправной сделки и должностным лицам субъектов хозяйствования.