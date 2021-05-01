В Киеве мошенники продавали за $220 тысяч должность начальника Нацполиции

Правоохранители задержали в Киеве двух человек по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, двое мошенников за денежное вознаграждение в сумме 220 тыс. долларов США пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, один из них позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы.

Правоохранители задержали двух человек задержаны при передаче первой части денежных средств в сумме $120 тыс. США.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.