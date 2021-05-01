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02:43 01.05.2021

В Николаевской области полицейскую разоблачили на взятке и задержали

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В Николаевской области полицейскую разоблачили на взятке и задержали

В Николаевской области полицейскую разоблачили на взятке и задержали по ст. 208 УПК Украины, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"Руководительница одного из следственных подразделений полиции Николаевской области требовала с местной жительницы неправомерную выгоду за непривлечение к уголовной ответственности. Свои "старания" полицейская оценила в 25 тыс. грн. На получение взятки отправила своего посредника", - говорится в сообщении.

Отмечается, правоохранители задержали полицейскую "на горячем", а предмет преступления изъято. В служебном кабинете проведен обыск.

Злоумышленнице готовят объявления о подозрении. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сейчас назначено служебное расследование. Решается вопрос об освобождении сотрудницы со службы в полиции. Руководство районного управления полиции отстранено от занимаемых должностей.

Теги: #взятка #полицейская #украина #николаевская_область
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