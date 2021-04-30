События

23:40 30.04.2021

МИД ФРГ назвал санкции, введенные Россией против чиновников ЕС, необоснованными

1 мин читать

Представитель МИД Германии назвал санкции, введенные РФ против чиновников ЕС, необоснованными.

"Меры Российской Федерации - в отличие от мер, введенных ЕС в марте в отношении российских лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека - содержательно не обоснованы. Они дополнительно напрасно усложняют отношения с Россией", - заявил представитель германского министерства в Берлине в пятницу.

По его словам, правительство ФРГ "отвергает" эти санкции.

В пятницу МИД РФ сообщил, что запрет на въезд на российскую территорию вводится в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Ограничения установлены в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.

Теги: #ес #россия #санкции #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:53 30.04.2021
ЕС и МФО усомнились в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении из-за способа смены главы "Нафтогаза"

ЕС и МФО усомнились в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении из-за способа смены главы "Нафтогаза"

19:16 29.04.2021
Цена СО2 в ЕС достигнет 130 евро за тонну к 2030 г. - исследование

Цена СО2 в ЕС достигнет 130 евро за тонну к 2030 г. - исследование

13:01 29.04.2021
Убытки РФ из-за санкций достигают $160 млрд - замглавы МИД Джапарова

Убытки РФ из-за санкций достигают $160 млрд - замглавы МИД Джапарова

08:11 29.04.2021
Байден: США не стремятся к эскалации в отношениях с Россией

Байден: США не стремятся к эскалации в отношениях с Россией

07:58 29.04.2021
Американские сенаторы поддерживают саммит с Россией, но против смягчения позиции США

Американские сенаторы поддерживают саммит с Россией, но против смягчения позиции США

04:37 29.04.2021
Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной - советник президента США

Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной - советник президента США

22:31 28.04.2021
США пытаются оказать помощь "Радио Свободная Европа" в РФ - Блинкен

США пытаются оказать помощь "Радио Свободная Европа" в РФ - Блинкен

21:47 28.04.2021
Блинкен советует союзникам не покупать российское оружие, чтобы не рисковать подпасть под санкции США

Блинкен советует союзникам не покупать российское оружие, чтобы не рисковать подпасть под санкции США

20:30 28.04.2021
В ЕС заявили о начале долгого и сложного периода конфронтации с РФ

В ЕС заявили о начале долгого и сложного периода конфронтации с РФ

19:31 28.04.2021
"Северный поток 2" - частный проект, Еврокомиссия не имеет возможности решать его судьбу - Боррель

"Северный поток 2" - частный проект, Еврокомиссия не имеет возможности решать его судьбу - Боррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве после локдауна сохраняются ограничения "оранжевого" уровня эпидопасности

В Офисе президента осудили марш по случаю создания дивизии СС "Галичина" в Киеве

Антоненко (Riffmaster) освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест – суд

Легковушка и рейсовый автобус столкнулись под Коломыей: погибли два человека, шестеро травмированы

В Киеве в ближайшие часы ожидается гроза и град

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве после локдауна сохраняются ограничения "оранжевого" уровня эпидопасности

В Офисе президента осудили марш по случаю создания дивизии СС "Галичина" в Киеве

"Европейский страховой альянс" застраховала автотранспорт ГУ Нацполиции в Кировоградской по ОСАГО

На Пасху в Харькове продлят работу общественного транспорта

StarLightMedia отзывает права на ретрансляцию телеканалов группы у Ланета – заявление

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев 5-6 мая – Госдеп

Жена похищенного в Молдове экс-судьи Чауса обратилась к Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски её мужа - Нromadske

Правоохранители готовы к обеспечению безопасности 2 мая в Одессе – первый замглавы МВД Яровой

США будут готовы поставлять Украине вооружение в рамках уже существующих договоренностей - советник Байдена

Народный депутат Дунда обвинил МИД в оправдании законности дислокации Черноморского флота РФ на территории Крыма. МИД считает, что соглашение фиксирует нарушение Москвой своих обязательств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА