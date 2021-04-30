События

20:52 30.04.2021

"Европейский страховой альянс" застраховала автотранспорт ГУ Нацполиции в Кировоградской по ОСАГО

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"Европейский страховой альянс" застраховала автотранспорт ГУ Нацполиции в Кировоградской по ОСАГО

 

Главное управление Национальной полиции Украины в Кировоградской области и СК "Европейский страховой альянс" (Киев) 30 апреля заключили договор на закупку услуг обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Согласно сообщению в системе электронных госзакупок ProZorro, ожидаемая стоимость составляла 315,4 тыс. грн., ценовое предложение компании 211,912 тыс. грн.

В тендере также принимали участие "УПСК" и СК "Эталон".

Теги: #страхование #тендер
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