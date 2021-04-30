В Офисе президента осудили марш по случаю создания дивизии СС "Галичина" в Киеве

В Офисе президента Украины осудили проведение в Киеве марша в честь годовщины создания дивизии «Ваффен СС» «Галичина».

Официальное заявление по этому поводу было обнародовано в пятницу.

"В связи с тем, что в Киеве состоялся так называемый марш ко дню создания нацистами дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны, считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию", - информируют в ОП.

Там также заявили о "категорическом осуждении любых проявлений пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне".

"Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", - говорится в заявлении.

"Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, от председателя Киевской городской государственной администрации в ОП ожидают "проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша".

"Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", - резюмируют в Офисе президента.

Как сообщалось, вечером в среду, 28 апреля, несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение указанного марша в Киеве.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. Напоминаем, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине", - подчеркивается в комментарии спикера МИД, обнародованном пресс-службой министерства.

Верховная Рада также осудила проведение шествий, популяризирующих войска СС.