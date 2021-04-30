StarLightMedia отзывает права на ретрансляцию телеканалов группы у Ланета – заявление

Медиагруппа StarLightMedia отзывает права на ретрансляцию телеканалов ICTV, СТБ, "Новый канал", ICTV Ukraine, "ОЦЕ", М1 и М2 у ООО "Сеть Ланет" в связи с существенным нарушением заключенного договора, говорится в заявлении медиагруппы, обнародованном в пятницу.

"StarLightMedia был зафиксирован факт существенного нарушения договора со стороны ООО "Сеть Ланет", а именно: прекращение ретрансляции программ телеканалов СТБ, ICTV, Новый канал, ОЦЕ, М1, М2. Согласно договору, ООО "Сеть Ланет" обязана обеспечить ретрансляцию программ в неизменном виде, в то же время договором предусмотрено только три случая при которых прекращение ретрансляции программ телеканалов может иметь место без нарушения его условий, но ни один из них не имел место", - говорится в завлении.

В нем отмечается, что "медиагруппа StarlightMedia не может не реагировать на такое грубое нарушение условий договора, который продолжал действовать и была вынуждена немедленно отказаться от сублицензионного договора, приложений к нему и прекратить действия сублицензии в одностороннем порядке".

"Как это ни прискорбно, но даже во время бизнес-спора мы зафиксировали существенные нарушения нашего договора со стороны ООО "Сеть Ланет". В то же время, важным вопросом для нас остается ретрансляция каналов StarLightMedia в г. Северодонецк Луганской области. Мы направили коммерческое предложение и готовы продолжить переговоры по ретрансляции телеканалов StarLightMedia на территории г. Северодонецка на условиях, таких же, как и с другими провайдерами программной услуги, с учетом особенностей отношений, которые сложились", - сообщают в медиагруппе.

Там добавляют, что StarLightMedia на период переговоров не планирует предъявлять претензий в случае продолжения ретрансляции её телеканалов для абонентов г. Северодонецка.

"Вопрос лишь в том, готова ли вторая сторона конструктивно и ответственно отнестись к этому, а не только делать громкие заявления и пиар на нацбезопасности", - отметил Николай Фаенгольд, руководитель дивизиона PayTV & Digital StarLightMedia.