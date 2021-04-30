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20:10 30.04.2021

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев 5-6 мая – Госдеп

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Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев 5-6 мая – Госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 мая прибудет в Киев с двухдневным визитом, говорится в заявлении спикера Госдепа Нэда Прайса, распространенном в пятницу.

"Госсекретарь отправится в Киев, Украина, 5-6 мая, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России", - указывается в сообщении.

"Он также будет поощрять дальнейший прогресс в программе институциональной реформы Украины, в частности в борьбе с коррупцией, которая является ключом к обеспечению демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего", - уточнил спикер.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в посольстве США в Украине, в ходе визита в Киев Блинкен также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и предстоятелем православной церкви Украины Епифанием.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с Блинкеном планирует обсудить помощь, которую США могут предоставить Украине в процессе проведения реформ, а также ряд экономических вопросов, особенно в энергетической сфере.

Теги: #сша #визит #блинкен
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