Жена похищенного в Молдове экс-судьи Чауса обратилась к Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски её мужа - Нromadske

Светлана Чаус – жена украинского экс-судьи Николая Чауса, который был похищен на территории Молдовы в начале апреля, обратилась с официальным заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски её мужа, сообщает издание hromadske в пятницу.

Отмечается, что информацию о подаче заявление изданию сообщила сама Светлана, а также передала журналистам копию поданного документа.

"Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину и защищать себя от незаконного преследования со стороны работников НАБУ", - цитирует hromadske слова Чаус из заявления.

Отмечается, что в случае игнорирования президентом поданного заявления, жена экс-судьи Чауса планирует обращаться в международные инстанции.

"Если же спецслужбы и в дальнейшем незаконно удерживать моего мужа, мы будем продолжать обращаться ко всем лидерам европейских и мировых держав. Семья и адвокаты будут принимать все необходимые меры, чтобы вернуть Николая Чауса живым", - заявила женщина.

Сообщается также, что, по словам адвоката похищенного судьи Чауса Александра Вишневого, украинские правоохранители до сих пор не открыли уголовное производство по факту похищения украинского экс-судьи на территории Молдовы.

Как сообщалось, скандально известный украинский экс-судья Николай Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева в начале апреля.

Позже министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи.

Ряд молдавских СМИ пишут, что похищенного судью Чауса увезли в Румынию. В украинских же СМИ появились версии, что Чауса похитили сотрудники ГУР для того, чтобы дискредитировать свидетеля по делу "вагнергейт".

Парламент Молдовы создал комиссию по расследованию обстоятельств предполагаемого похищения Чауса.

В свою очередь, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызывала на заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка для дачи объяснений относительно похищения Чауса.

Чаус – бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным украинской прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками.

Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках.

Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Он прилетел в Кишинев на частном самолёте нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища.

Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

В середине марта 2021 г. коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу политического убежища в Молдове. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Украине ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.