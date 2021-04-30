События

19:35 30.04.2021

Правоохранители готовы к обеспечению безопасности 2 мая в Одессе – первый замглавы МВД Яровой

1 мин читать
Правоохранители готовы к обеспечению безопасности 2 мая в Одессе – первый замглавы МВД Яровой

Подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полностью готовы к обеспечению безопасности в Одессе во время мероприятий 2 мая, в годовщину трагических событий 2014 года, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Во время координационного совещания с руководителями правоохранительных органов Одесской области он заявил, что к обеспечению безопасности планируется привлечь более 2,5 тысяч правоохранителей, которые "готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации".

"Проведена мощная превентивная работа, определены задачи по обеспечению общественной безопасности - мы готовы к любым вызовам, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий 2 мая. Подразделения МВД и взаимодействующие органы готовы оперативно реагировать на любую ситуацию в государстве", - подчеркнул замминистра.

Также он призвал жителей региона соблюдать требования действующего законодательства и карантинных ограничений и запретов.

В свою очередь, начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех доложил, что полиция Одесской готова к обеспечению того, чтобы майские мероприятия прошли мирно и спокойно.

"Подготовку к майским мероприятиям правоохранители начали с профилактической отработки Одессы и области, цель которой - не допустить дестабилизации обстановки в регионе и предупреждение противоправных действий и провокаций", - отметил он.

Теги: #подготовка #правоохранители #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:45 30.04.2021
Bolt запускает прокат электросамокатов в Одессе

Bolt запускает прокат электросамокатов в Одессе

10:31 29.04.2021
Упрощена система подготовки и дипломирования моряков - Мининфраструктуры

Упрощена система подготовки и дипломирования моряков - Мининфраструктуры

14:40 28.04.2021
Первый замглавы МВД: важно не допустить провокаций 2 мая в Одессе

Первый замглавы МВД: важно не допустить провокаций 2 мая в Одессе

14:25 28.04.2021
В Луганской области разоблачили террористическую группировку, планировавшую распылить хлор в месте дислокации ВСУ

В Луганской области разоблачили террористическую группировку, планировавшую распылить хлор в месте дислокации ВСУ

12:04 28.04.2021
В жилом доме Одессы упал грузовой лифт, в котором находилось восемь человек, полиция начала расследование

В жилом доме Одессы упал грузовой лифт, в котором находилось восемь человек, полиция начала расследование

11:12 28.04.2021
Завершено расследование в отношении трех бывших сотрудников МВД за содействие в вооружении правоохранителей российскими гранатами во время Майдана

Завершено расследование в отношении трех бывших сотрудников МВД за содействие в вооружении правоохранителей российскими гранатами во время Майдана

01:45 27.04.2021
В Одессе в жилом доме произошел взрыв, два человека пострадали – ГСЧС

В Одессе в жилом доме произошел взрыв, два человека пострадали – ГСЧС

08:46 24.04.2021
В Одесском порту выявлено почти 14 тыс. ящиков с сигаретами на сумму около 145 млн грн

В Одесском порту выявлено почти 14 тыс. ящиков с сигаретами на сумму около 145 млн грн

16:13 22.04.2021
Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

10:01 20.04.2021
Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми

Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Антоненко (Riffmaster) освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест – суд

Легковушка и рейсовый автобус столкнулись под Коломыей: погибли два человека, шестеро травмированы

В Киеве в ближайшие часы ожидается гроза и град

Мендель временно продолжит исполнять обязанности пресс-секретаря президента, затем сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ – советник главы ОП

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев 5-6 мая - Госдеп

ПОСЛЕДНЕЕ

StarLightMedia отзывает права на ретрансляцию телеканалов группы у Ланета – заявление

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев 5-6 мая – Госдеп

Жена похищенного в Молдове экс-судьи Чауса обратилась к Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски её мужа - Нromadske

США будут готовы поставлять Украине вооружение в рамках уже существующих договоренностей - советник Байдена

Народный депутат Дунда обвинил МИД в оправдании законности дислокации Черноморского флота РФ на территории Крыма. МИД считает, что соглашение фиксирует нарушение Москвой своих обязательств

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, в результате которых пострадали два человека

Байден с супругой решили завести кошку

В США число полностью вакцинированных от COVID-19 американцев в пятницу достигнет 100 млн

Российские наемники на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

В районе проведения ООС на Донбассе открыли консульства Литвы и Латвии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА