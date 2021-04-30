Правоохранители готовы к обеспечению безопасности 2 мая в Одессе – первый замглавы МВД Яровой

Подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полностью готовы к обеспечению безопасности в Одессе во время мероприятий 2 мая, в годовщину трагических событий 2014 года, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Во время координационного совещания с руководителями правоохранительных органов Одесской области он заявил, что к обеспечению безопасности планируется привлечь более 2,5 тысяч правоохранителей, которые "готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации".

"Проведена мощная превентивная работа, определены задачи по обеспечению общественной безопасности - мы готовы к любым вызовам, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий 2 мая. Подразделения МВД и взаимодействующие органы готовы оперативно реагировать на любую ситуацию в государстве", - подчеркнул замминистра.

Также он призвал жителей региона соблюдать требования действующего законодательства и карантинных ограничений и запретов.

В свою очередь, начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех доложил, что полиция Одесской готова к обеспечению того, чтобы майские мероприятия прошли мирно и спокойно.

"Подготовку к майским мероприятиям правоохранители начали с профилактической отработки Одессы и области, цель которой - не допустить дестабилизации обстановки в регионе и предупреждение противоправных действий и провокаций", - отметил он.