Народный депутат Дунда обвинил МИД в оправдании законности дислокации Черноморского флота РФ на территории Крыма. МИД считает, что соглашение фиксирует нарушение Москвой своих обязательств

Народный депутат Олег Дунда (фракция Слуга Народу) подверг критике МИД Украины за отказ поддержать денонсацию Харьковский соглашений.

На брифинге в Верховной Раде он назвал позицию МИД Украины «бухгалтерской». «Министерство обороны Украины считает целесообразным денонсировать Харьковские соглашения. СБУ проводит проверку действий бывших председателя Комитета госпожа Гопко и заместители министра финансов господина Буца в рамках уголовного внедрения относительно Харьковских соглашений.», напомнил он.

Он считает необходиым принять «жесткие решения и ставить вопрос о компетентности руководства МИД».

По мнению МИД Украины, соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины фиксирует нарушение РФ своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова и предоставляет Украине дополнительные аргументы при рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма.

"Российская Федерация денонсировала в одностороннем порядке соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины в марте 2014 года для избежания ответственности за захват Крыма. Украина не признала эту денонсацию. Мы продолжаем считать соглашение действующим, поскольку оно фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова", - сказал спикер МИД Николенко агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что аргументами для этого является то, что соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины.

"Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма. Не забываем, что за размещение ЧФ Россия несет перед Украиной и финансовые обязательства. Игнорирование взаимных расчетов создает также основания для долговых исков", - указал спикер.

Он подчеркнул, что совершив вооруженную агрессию и оккупировав часть украинской территории, Россия нарушила многочисленные нормы международного права, в частности двусторонние договоры.

"Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ", - добавил Николенко.