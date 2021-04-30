Харьковская полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, в результате которых пострадали два человека

В Харькове на проспекте Архитектора Алешина в очереди произошла стрельба, в результате которой двое мужчин получили травмы и были доставлены в больницу.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области, сообщение о стрельбе поступило около 15:44.

"Установлено, что в очереди в буфет, работающий на вынос, между гражданами возник словесный конфликт, в ходе которого 34-летний мужчина достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов в сторону 30- и 39-летнего мужчин. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили на экспертное исследование.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.