Российские наемники на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Отмечается, что обстрелы позиций сил ООС российскими наемниками проводятся с целью дальнейшего обвинения украинских военных в нарушении режима прекращения огня.

"В частности, вблизи поселка Красногоровка противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи Авдеевки российские оккупанты совершили обстрелы из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Пески - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - информируют в штабе ООС.

Там уточняют, что боевых потерь среди украинских защитников нет.

"Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - резюмируют в штабе.