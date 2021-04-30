Российские наемники на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины – штаб ООС
Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
Отмечается, что обстрелы позиций сил ООС российскими наемниками проводятся с целью дальнейшего обвинения украинских военных в нарушении режима прекращения огня.
"В частности, вблизи поселка Красногоровка противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Вблизи Авдеевки российские оккупанты совершили обстрелы из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Пески - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - информируют в штабе ООС.
Там уточняют, что боевых потерь среди украинских защитников нет.
"Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - резюмируют в штабе.