В районе проведения ООС на Донбассе открыли консульства Литвы и Латвии

В районе проведения Операции объединенных сил, в городах Славянск и Северодонецк в пятницу состоялось торжественное открытие почетных консульств Литовской и Латвийской Республик.

Как сообщает пресс-центра штаба ООС, на мероприятиях присутствовали председатель Комитета по вопросам внешней политики парламентариев стран Балтии, чрезвычайные и полномочные послы, руководство командования операции Объединенных сил и главы областных государственных администраций.

Так, чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики Вальдемарас Сарапинас, находясь в Северодонецке Луганской области, во время своего обращения к присутствующим отметил, что "Литва и другие страны Балтии всегда были, есть и будут оставаться надежными партнерами Украины в ее борьбе за территориальную целостность и будут поддерживать стремление вступления в НАТО и Европейский Союз".

"Мы сегодня здесь! И будем оставаться здесь до тех пор, пока международно признанные границы Украины не будут полностью восстановлены - вы не есть и не будете одиноки в своей борьбе, борьбе, за которую мы все вам так должны", - отметил во время брифинга председатель Комитета иностранных дел Сейма Латвийской Республики Рихардс Колс.

Сообщается, что открытие почетного консульства Литовской Республики в Северодонецке совпало по времени с третьей годовщиной начала проведения операции Объединенных сил.

Также в штабе ООС отмечают, что, находясь в Славянске, заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак подчеркнул, что "сегодня действительно исторический день, ведь открыто почетное консульство Латвии на территории Донецкой области".

"От всего украинского народа, от украинских воинов я хочу передать слова благодарности за вашу преданность, вашу государственную позицию и помощь, которую оказывает ваше государство нам за годы этой гибридной войны против агрессора, который пришел на нашу землю. С тех пор и до сих пор гибнут наши воины, защищая независимость Украины. Мы благодарны вам за гуманитарные конвои, за медицинскую помощь, которую вы оказываете в лечении и реабилитации наших воинов, реабилитацию семей погибших наших защитников на территории вашей страны. А с открытием консульства - наша дружба и сотрудничество в дальнейшем будет только улучшаться", - подчеркнул Ганущак.

Уточняется, что делегация также ознакомилась с текущей ситуацией безопасности на линии разграничения и посетила КПВВ "Золотое".