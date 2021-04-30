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17:46 30.04.2021

Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

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Курц в разговоре с Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США

Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц в ходе телефоннного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил Вену как место для саммита РФ-США, сообщила пресс-служба Кремля.

"Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность", - говорится в сообщении.

Разговор, как отмечает Кремль, состоялся по инициативе австрийской стороны.

В пресс-службе Совета безопасности РФ сообщили, что возможность проведения встречи президентов РФ и США также обсудили в пятницу в ходе переговоров по телефону секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

13 апреля президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил президенту РФ Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране. 18 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что встреча Байдена и Путина обсуждается и должна состояться при наличии подходящих для нее условий.

В середине апреля газета Iltalehti сообщила со ссылкой на канцелярию президента Финляндии, что Финляндия проинформировала Москву и Вашингтон о том, что готова провести у себя возможный саммит России и США. По данным издания, свои услуги предложили также Австрия и Исландия.

29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недружественные шаги США мешают Москве анализировать предложения Байдена о проведении встречи с Путиным. У представителя Кремля поинтересовались, что могла бы сделать администрация Байдена, чтобы показать России, что российско-американский саммит "на данном этапе является правильным решением". "Наверное, избегать так часто употребление "но". Вот эта фраза "хотим саммит, но Россия заплатит за все. Вот это "но" надо на какое-то время прекратить использовать", - ответил Песков.

 

Теги: #предложение #вена #саммит #курц #путин
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